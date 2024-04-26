شبيبة جيجل تتعادل أمام الموب وتعزز حظوظها في الصعود

تعادل فريق شبيبة جيجل أمام الضيف مولودية بجاية، اليوم الجمعة، من دون أهداف لتحافظ على صدارة المجموعة بفارق 8 نقاط.

ورغم التعثر من أبناء جيجل، داخل القواعد، إلا أن الفريق رفع أماله في الصعود إلى القسم الثاني.

وعرفت المباراة حضور قياسي من قبل الأنصار الذين أكدوا مساندتهم المنقطة النظير رغم ان فريقهم ينشط في القسم الثالث.

وأجل فريق “الموب” احتفالات “الجياسدي” بعد انهاء المقابلة التي جرت بملعب” رويبح حسين”، بنتيجة 0 مقابل 0، هذه النتيجة بقدر ما لم ترضي “الجواجلة” بالنظر إلى الفرص الضائعة، ليتأجل الصعود إلى قادم المواجهات.