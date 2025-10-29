شبيبة جيجل تتوصل إلى اتفاق نهائي مع مانع

توصلت إدارة شبيبة جيجل إلى اتفاق نهائي مع المدرب محمد مانع، لتولي الإشراف على العارضة الفنية للفريق، خلفًا لـ عبد الرحمن عصمان.

ويعَدُّ محمد مانع من الأسماء المعروفة في الساحة الكروية الوطنية، إذ بصم على مشوار مميز مع ناديه السابق نجم بن عكنون، الذي قاده إلى الصعود إلى الرابطة المحترفة.

وفي سياق آخر، تم تعيين الحكم الدولي لطفي بوكواسة، لقيادة مباراة شبيبة جيجل أمام شباب باتنة، المقررة الجمعة بملعب الشهيد رويبح حسين، بمساعدة كل من هاني محمد وحاجي محمود، بينما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى لرقط جبير.