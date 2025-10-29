إعــــلانات
الرياضة

شبيبة جيجل تتوصل إلى اتفاق نهائي مع مانع

بقلم عزيز طالبي
شبيبة جيجل تتوصل إلى اتفاق نهائي مع مانع
مانع
  • 135
  • 0

توصلت إدارة شبيبة جيجل إلى اتفاق نهائي مع المدرب محمد مانع، لتولي الإشراف على العارضة الفنية للفريق، خلفًا لـ عبد الرحمن عصمان.

ويعَدُّ محمد مانع من الأسماء المعروفة في الساحة الكروية الوطنية، إذ بصم على مشوار مميز مع ناديه السابق نجم بن عكنون، الذي قاده إلى الصعود إلى الرابطة المحترفة.

وفي سياق آخر، تم تعيين الحكم الدولي لطفي بوكواسة، لقيادة مباراة شبيبة جيجل أمام شباب باتنة، المقررة الجمعة بملعب الشهيد رويبح حسين، بمساعدة كل من هاني محمد وحاجي محمود، بينما أسندت مهمة الحكم الرابع  إلى لرقط جبير.

رابط دائم : https://nhar.tv/VUIwj
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer