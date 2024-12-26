شبيبة جيجل تكرّم عمورة على هامش مواجهة برج منايل

أقدمت إدارة نادي شبيبة جيجل، اليوم الخميس، على تكريم اللاعب السابق للفريق ومهاجم المنتخب الوطني، المحترف بنادي فولفسبورغ الألماني، محمد الأمين عمورة.

وجرت مراسم تكريم هداف فولفسبورغ بملعب الشهيد رويبح حسين بمدينة جيجل. قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام منافسه شباب برج منايل، في إطار الجولة الـ15 من رابطة الهواة وسط شرق.

وإنتهت المباراة بفوز فريق شبيبة جيجل بهدف دون رد. ليختتم المرحلة الأولى من الموسم برصيد 17 نقطة في المركز الـ12 في سلم الترتيب العام.

ويأتي هذا التكريم، في خطوة تعكس التقدير والاعتزاز الذي توليه إدارة النادي الجيجلي للاعب السابق للفريق محمد الأمين عمورة، الذي استغل استفادته من فترة راحة مع فريقه فولفسبورغ لحضور هذه المواجهة بملعب الشهيد رويبح حسين.

وقدمت إدارة شبيبة جيجل هدية رمزية للاعب السابق للفريق، عمورة، بمنحه قميص النادي. تعبيراً عن فخرها بالمستوى الكبير الذي وصل إليه اللاعب، ويعدّ أنموذجا ناجحاً بالنسبة للاعبين الشبان.

وتعكس هذه المبادرة من شبيبة جيجل أهمية دعم اللاعبين السابقين والاحتفاء بإنجازاتهم. فهو ليس مجرد تكريم، بل رسالة تحمل في طياتها كثيراً من المعاني الإنسانية والرياضية. وتشجع على بناء جيل جديد من النجوم المحليين الذين يرفعون راية الجزائر عالياً.