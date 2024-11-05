شبيبة سكيكدة تعلق على التحاق “حوحو” بشباب بلوزداد !

خرجت إدارة نادي شبيبة سكيكدة، الناشط في قسم ما بين الرابطات، عن صمتها للرد على الأخبار التي تحدثت عن التحاق مدرب فريقها، سمير حوحو، بمنصب إداري في شباب بلوزداد.

وأوضحت إدارة النادي الهاوي لـ “الروسيكادا” بأنها تفاجأت من تداول عديد المنابر الاعلامية خبر التحاق حوحو، ومن دون اي سابق انذار بفريق شباب بلوزداد.

مبرزة بأن المدرب حوحو سمير، غاب عن حصة الاستئناف التي جرت أمسية أمس الإثنين، بحجة وقوفه الى جانب والدته المريضة.

كما أشارت إلى أنها سارعت للاتصال بالمدرب، فور انتشار خبر التحاقه بالنادي العاصمي. ولكن المعني لم يرد على الاتصالات وتجاهلها تماما.

واستنكرت إدارة شبيبة سكيكدة، وبشدة مثل هكذا تصرفات. مؤكدا بأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة في اقرب وقت ممكن.

كما أكدت بأن: “الشبيبة فوق الجميع، ولا يمكن لأي كان استصغارها. وتبقى عريقة بتاريخها وانصارها، وهي اكبر من مثل هكذا تصرفات.”