شبيبة القبائل تسقط في فخ التعادل أمام مستقبل الرويسات بتيزي وزو

سقط فريق شبيبة القبائل في فخ التعادل بهدف في كل شبكة أمام ضيفه مستقبل الرويسات، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة، جرت على ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

وعجز “الكناري” عن استغلال عاملي الأرض والجمهور، ليواصل سلسلة نتائجه غير المستقرة هذا الموسم، في وقت أكد فيه مستقبل الرويسات مرة أخرى صلابته وقدرته على مجاراة أندية المقدمة.

وشهد الشوط الأول توازنًا في الأداء وانتهى دون أهداف، قبل أن تتعقد مهمة الشبيبة في المرحلة الثانية بعد طرد اللاعب آرثر بادا. وهو ما استغله مستقبل الرويسات أحسن استغلال، وتمكن ياسين زغاد من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ64.

ورغم التأخر في النتيجة، لم يستسلم لاعبو شبيبة القبائل، وضغطوا بقوة إلى غاية الدقائق الأخيرة. ليتمكن البديل سفيان بوط من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ88، منقذًا فريقه من خسارة مؤكدة.

وعقب هذا التعادل، رفعت شبيبة القبائل رصيدها إلى 20 نقطة في المركز العاشر، بينما بلغ رصيد مستقبل الرويسات 17 نقطة، ليحتل المركز 11 في سلم الترتيب.