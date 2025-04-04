شبيبة القبائل تعود بالنقاط الثلاث من خنشلة وترجي مستغانم يفرض التعادل على بسكرة

تمكن نادي شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، من العودة بثلاث نقاط ثمينة من ميدان حمام عمار بخنشلة، أمام الاتحاد المحلي. برسم الجولة الـ21 من فعاليات الرابطة المحترفة.

وسجل هدف الفوز في اللقاء، هداف “الكناري” هذا الموسم برصيد 5 أهداف، المهاجم رضوان بركان، في آخر أنفاس اللقاء.

ورفع فريق شبيبة القبائل رصيده، بهذا الفوز الثمين خارج الديار، إلى 36 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً في ترتيب الرابطة المحترفة. فيما تجمد رصيد اتحاد خنشلة عند النقطة الـ24 في المركز الـ11.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فرض نادي ترجي مستغانم التعادل السلبي على مستضيفه اتحاد بسكرة، بملعب 18 فيفري. ليرفع “الحواتة” رصيدهم للنقطة الـ21 في المركز الـ13. فيما يبقى اتحاد بسكرة يصارع في منطقة الهبوط برصيد 18 نقطة في المركز قبل الأخير.