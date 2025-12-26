شبيبة الساورة تواصل التألق وتعتلي وصافة البطولة

شهدت الجولة الرابعة عشرة من البطولة الوطنية المحترفة الأولى فوز شبيبة الساورة على مولودية البيض بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 20 أوت 1955. وبهذا الانتصار، ارتقت شبيبة الساورة إلى وصافة الترتيب العام برصيد 22 نقطة، مبتعدة عن الرائد مولودية الجزائر بست نقاط كاملة.

في المقابل، ازدادت وضعية مولودية البيض تعقيدًا، بعدما واصل تواجده في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط فقط. وسجل هدفي شبيبة الساورة كل من فيصل مباركي وريان أقاسم.

وفي لقاء آخر ضمن نفس الجولة، انتهت مباراة اتحاد خنشلة وشباب قسنطينة بالتعادل السلبي (0-0)، على أرضية ملعب حمام عمار، في مواجهة اتسمت بالحذر وقلة الفرص من الجانبين.