شبيبة الساورة تتألق بثلاثية أمام أقبو في مباراة ودية

حقّق فريق شبيبة الساورة فوزًا عريضًا على نادي أولمبيك أقبو بثلاثية نظيفة، في إطار استعدادات الفريقين للتحديات القادمة في منافسات الرابطة المحترفة لكرة القدم.

واستغل الفريقان فترة التوقف الدولي لخوض مباراة تحضيرية، مساء الاثنين، في أجواء رمضانية مميزة.

وافتتح نسور الجنوب باب التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب حامية في الدقيقة السابعة. قبل أن يضيف زميله بن طالب الهدف الثاني في الدقيقة 60. ليختتم غراب الثلاثية في الدقيقة 75.

كما عرفت المواجهة إضاعة اللاعب سعادي إسماعيل ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لصالح شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة.