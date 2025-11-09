شبيبة القبائل تحتج على حكم مباراة شباب قسنطينة وتطالب بفتح تحقيق 

أصدرت إدارة شبيبة القبائل بياناً رسمياً عقب المباراة التي جمعت الفريق بشباب قسنطينة، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ11 من الرابطة المحترفة، وانتهت بفوز النادي القسنطيني بهدف دون رد بملعب الشهيد محمد حملاوي.

واعتبرت إدارة “الكناري” أن الفريق كان ضحية قرارات تحكيمية مجحفة أثرت على مجريات اللقاء ونتيجته النهائية. مؤكدة في بيانها أن الحكم حرم الفريق من ركلات جزاء وصفتها بـ”الشرعية والواضحة”، إلى جانب ما أسمته بـ “معاملة تحكيمية غير منصفة” لم ترقَ إلى مستوى الحياد المطلوب في كرة القدم الاحترافية.

وطالبت إدارة شبيبة القبائل لجنة التحكيم بفتح تحقيق شفاف حول ما جرى خلال اللقاء، ومحاسبة الطاقم التحكيمي في حال ثبت تقصيره. داعية في الوقت ذاته إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً حفاظاً على مصداقية المنافسة.

وختمت ادارة “الكناري” بيانها بالتأكيد على تمسكها بمبدأ العدالة والإنصاف في الميدان، مجددة ثقتها في أن السلطات الكروية ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة المباريات مستقبلاً.