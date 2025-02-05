شبيبة القبائل تختتم الميركاتو بضمّ المهاجم الروسي أغناتيف والمدافع بن شاعة

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، عقدها صفقتين مهمتين، قبل نهاية آجال الميركاتو الشتوي. تتعلقان بالمهاجم الروسي إيفان أغناتيف، والمدافع رضا بن شاعة.

وحسب بيان إدارة “الجياسكا” عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فقد تم التعاقد مع المهاجم الروسي، إيفان أغناتيف، قادما من نادي إف سي أورارتو الأرميني.

كما تعاقدت إدارة شبيبة القبائل أيضاً مع المدافع، بن شاعة رضا، قادماً من نادي كاظمة الكويتي. لتختتم الشبيبة الميركاتو الشتوي بثلاث صفقات، بعد لاعب الوسط، بوجمعة مهدي.