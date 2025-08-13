شبيبة القبائل تفسخ عقد سيد أحمد معطى الله بالتراضي

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم، عن فسخ العقد الذي يربطها باللاعب سيد أحمد معطى الله، وذلك في إطار ودي وبالتراضي بين الطرفين.

وأكد النادي القبائلي، في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد اتفاق مشترك، يراعي مصلحة الطرفين. وتمنت للاعب كل التوفيق في مسيرته الرياضية المستقبلية. مشيدة بالاحترافية التي تحلى بها طيلة فترة تواجده مع الفريق.

وكان معطى الله، قد انضم إلى صفوف الشبيبة سابقا، وساهم في تعزيز تركيبة الفريق، وشارك في مباريات عدة بألوان النادي.

هذا، وتواصل إدارة شبيبة القبائل العمل على ضبط التعداد تحسبًا للموسم الكروي القادم. عبر تقييم شامل للتشكيلة وضبط قائمة العناصر المعنية بالمنافسة، في ظل أهداف النادي الطموحة.