شبيبة القبائل تكتفي بالتعادل أمام أولمبيك أقبو

عاد فريق شبيبة القبائل بنقطة وحيدة أمام مستضيفه أولمبيك أقبو، في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء، بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

واكتفت شبيبة القبائل بالتعادل السلبي أمام أولمبيك أقبو، في الداربي القبائلي. ليواصل الكناري نزيف النقاط.

وستزداد مهمة المدرب زينباور، صعوبةً. بالنظر إلى تألق المنافسين على اللقب على غرار مولودية الجزائر المتصدر وشباب بلوزداد الوصيف.

وتمتلك شبيبة القبائل 26 نقطة في المرتبة الرابعة، بينما يبقى أولمبيك أقبو في المرتبة 12 برصيد 20 نقطة.