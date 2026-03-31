شبيبة القبائل تنهي ارتباطها بالمدرب زينباور وتعيّن بن صافي مؤقتًا

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، رسميًا، عن فسخ عقد المدرب الألماني، جوزيف زينباور، بعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين.

كما تم في وقت سابق إنهاء مهام مساعده، دراغان بالجيش، يوم 26 مارس.

وأكدت إدارة النادي أن هذا القرار جاء في إطار من الاحترام المتبادل، إذ تم الاتفاق على منح المدرب ومساعده تعويضًا ماليًا يعادل راتب شهرين، وفقًا لما تم التوصل إليه بين جميع الأطراف.

وتقدمت إدارة شبيبة القبائل بالشكر للمدرب زينباور وطاقمه على العمل الذي قدموه خلال فترة إشرافهم على العارضة الفنية، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية.

وفي انتظار تعيين مدرب جديد، قررت الإدارة إسناد مهمة قيادة الفريق مؤقتًا إلى المدرب رابح بن صافي، الذي سيتولى الإشراف على الفريق خلال المرحلة القادمة.