شبيبة القبائل.. كعروف مديرًا رياضيًا للفئات الشبانية والفرع النسوي

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، عن تعيين مراد كعروف مديرًا فنيًا رياضيًا للفئات الشبانية، بالإضافة إلى الإشراف على الفرع النسوي للنادي.

في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل القاعدي وتعزيز التكوين على مستوى فئات الشباب والكرة النسوية.

كما تم تعيين عمر حمناد، في منصب مساعد تقني مكلف بتدريب حراس المرمى، للاستفادة من خبرته الطويلة في هذا المجال.

وتأتي هذه التعيينات ضمن استراتيجية الإدارة الجديدة للنهوض بالكرة القاعدية داخل النادي. وتوسيع قاعدة العمل الفني بما يتماشى مع تطلعات الفريق على المدى الطويل.

وفي إطار سعيها لتعزيز الطاقم الفني المشرف على الفئات الشبانية، أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن فتح باب الترشح لشغل المناصب التالية:

مدربون حاصلون على شهادات معتمدة CAF A - CAF B أو شهادة من الدرجة الثالثة.

محضّرنن بدنيون متحصلون على شهادة تخصص في إعداد الرياضيين الشبّان من المستوى العالي.

وتخص هذه المناصب العمل ضمن الإطار الفني لفرق الشباب التابعة لنادي شبيبة القبائل.