شبيبة القبائل تفسخ عقد لوبيس تيكسيرا بالتراضي

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم، عن فسخ عقد لاعبها جاريدي لوبيس تيكسيرا بالتراضي، لتنتهي بذلك العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن قرار إنهاء العقد جاء بعد اتفاق ودي بين إدارة الشبيبة واللاعب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الانفصال.

وفي ختام بيانها، توجهت إدارة شبيبة القبائل بالشكر إلى جاريدي لوبيس تيكسيرا على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له كل التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي.