شبيرة: محاولات التشويش على القمة فشلت بفضل سياسة الجزائر

أكد، مندوب الجزائر الدائم بالجامعة العربية حميد شبيرة، أن منذ الإعلان عن احتضان الجزائر القمة العربية بدأت محاولات التشويش عليها. غير أن المحاولات –يضيف المتحدث- فشلت بفضل سياسة الجزائر القائمة على المصداقية واحترام سيادة الدول.

كما أشار موقع “al24″، نقلا عن شبيرة، إلى أن مسار القمة العربية يتجه نحو تحقيق نتائج باهرة. مضيفا أن “الشق السياسي تناول العديد من القضايا منها علاقة المجموعة العربية بمحيطها الخارجي”. وعن إصلاح الجامعة العربية، قال المتحدث، إن الملف “جد مهم وأدرج بطلب من الجزائر”.

وفي الشق الاقتصادي، افاد مندوب الجزائر، أنه تناول تقييم مسار منطقة التبادل الحر والاتحاد الجمركي العربي والرقمنة والعصرنة.

وأضاف شبيرة، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، حقق إجماعا على مشروع قرار حول الأزمة الليبية و”سيرفع إلى القادة لاعتماده”.

وبخصوص القضية الفلسطينية، قال شبيرة، “إنه سيعرض على القادة مشروع قرار لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية برئاسة الرئيس تبون”. مشيرا إلى أن “التوقيع على “إعلان الجزائر” يعتبر إضافة أساسية وكبيرة لدعم القضية الفلسطينية”.

وأكد، مندوب الجزائر الدائم بالجامعة العربية، حميد شبيرة، أن “كل القضايا السياسية المطروحة على جدول أعمال القمة تم عرضها للنقاش”.

وفي ما يخص الملف الليبي، ذكر موقع “al24” نقلا عن شبيرة، أن الجزائر تدعم التوجه نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. بما يمكن الشعب الليبي من الخروج من الأزمة.