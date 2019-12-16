شتاء قليل الأمطار وحرارة مرتفعة عن المعدل الفصلي هذه السنة!

ستكون كمية الأمطار هذا الشتاء “من ديسمبر الجاري إلى فيفري القادم”، ضعيفة إلى قريبة من المعدل الفصلي، عبر كافة مناطق الساحل والهضاب العليا.

بينما ستكون درجات الحرارة لهذا الشتاء من عادية إلى مرتفعة عن المعدل الفصلي، حسب التوقعات الفصلية للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وكشف مدير المركز الوطني للمناخ، صالح صحابي عابد، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن كمية التساقطات الفصلية ستكون منخفضة إلى قريبة من المعدل الفصلي على كافة مناطق الساحل الجزائري.

ورجح ذات المتحدث، بلوغ كمية التساقطات في الهضاب، إلى نسبة 80 بالمائة.

وفيما يخص درجات الحرارة الفصلية، فإن التوقعات تشير إلى أن تكون عادية إلى مرتفعة عن المعدل الفصلي في جل منطقة شمال إفريقيا.

مضيفا أنه ينتظر في هذا الشتاء، أن تكون درجات الحرارة عادية إلى ساخنة، تقريبا في كل ربوع الجزائر.