شتموا والدته.. بعض الجزائريين يُثيرون غضب بن العمري

عبّر جمال الدين بن العمري، عن إستيائه الشديد من بعض الرسائل القاسية، التي تصله من الجزائريين، على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الفترة الماضية.

وكشف مُحارب الصحراء، بأن البعض تجاوزوا حدودهم بشكل غير معقول، لدرجة أنهم وصلوا لمرحلة شتموا فيها والدته.

وكتب مدافع ليون قائلا على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”في فرنسا لم أظلم، الحقرة تأتي من أبناء بلدك”.

وواصل :”البعض يبعث لك رسائل، يشتمك فيها والدتك، ويقول بأنك ذهبت لتسخين كرسي الإحتياط أو الرقص”.

وأضاف :”البعض يقول لي بأنك ذهبت لحمل الكُرات، العديد من الرسائل القاسية تصلني في الفترة الماضية”.

وختم :”أنا أريد فرض نفسي مع ليون لأكون جاهزا مع المنتخب الوطني، وأريد أن يدعمني أبناء بلدي لا العكس”.