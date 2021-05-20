شتوف: ” أتمنى أن يكون الفوز حليفنا”

أبدى مسير شباب بلوزداد، كريم شتوف، تمنياته بالتوفيق للفريق، في خرجته المقبلة أمام الترجي التونسي لحساب رابطة الأبطال.

وصرح شتوف، خلال مرافقته بعثة الفريق المتوجهة إلى تونس: “نحن جد سعداء ونتمنى التوفيق والنجاح لفريقنا”.

وأضاف مسير شباب بلوزداد: “نشكر كل من ساهم في بلوغ الفريق لهذا الدور، بالإضافة للأنصار الذين حضروا آخر حصة تدريبية، ونتمنى أن يكون الفوز حليفنا”.

يذكر أن بعثة شباب بلوزداد غادرت صباح اليوم الخميس باتجاه تونس، تحسبا للقاء العودة من الدور الربع نهائي لرابطة الأبطال، أمام الترجي التونسي.