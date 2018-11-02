شتوف: “الفوز بمبارتين سيعيدنا للمسار الصحيح”

أكد كريم شتوف، رئيس النادي الهاوي لشباب بلوزداد، ثقته في قدرة الفريق، على العودة للمسار الصحيح وضمان البقاء، رغم إعترافه بصعوبة المهمة.

وصرح كريم شتوف، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “صحيح أننا نتواجد في وضعية صعبة، في جدول الترتيب، بالنظر للمشاكل التي عشناها بداية هذا الموسم”.

وأضاف: “مهمتنا في ضمان البقاء صعبة، لكنها ليست مستحيلة، في حال تمكننا من الفوز بمبارتين فقط سنعود للمسار الصحيح”.

يذكر أن نادي شباب بلوزداد يتواجد هذا الموسم، في مؤخرة ترتيب المحترف الأول، بعد 12 جولة، برصيد 7 نقاط فقط.