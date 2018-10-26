عاجل

شتوف :”سننقذ السياربي ومن غير المعقول أن تركض “مادار” وراءنا”

الرياضة
  • -
  • 0
شتوف :”سننقذ السياربي ومن غير المعقول أن تركض “مادار” وراءنا”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف رئيس النادي الهاوي لشباب بلوزداد، كريم شتوف، تطورات المُفاوضات مع شركة “مادار” وبيع أسهم الفريق لها في القريب العاجل.

وقال للإذاعة الوطنية :”يجب أن يكون للنادي الهاوي، عضوا في مجلس الإدارة، وهذا لمصلحة الفريق، ولكن لا أحد تجاوب معنا”.

وأضاف :”نحن في وضعية حرجة، والنادي الهاوي، هو الوحيد القادر على إنقاذ الأمور، ويجب أن نتحصل على حصة كبيرة”.

وواصل :”سألتقي قريبا مع مُدير شركة “مادار”، لأنه من غير المعقول أن يقوموا بالجري وراءنا”.

وختم :”بإذن الله سنعمل المُستحيل لإيجاد حل، يسمح لـ”مادار” بالحصول على نسبة أكبر من الـ47% التي تنازلنا عنها سابقا”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital