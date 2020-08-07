شتوف: “مدار تقوم بعمل جبار وسعداء بالشراكة معهم”

عبّر رئيس النادي الهاوي لفريق شباب بلوزداد، عبد الكريم شتوف، عن سعادته بالشراكة التي جمعتهم بشركة مدار، بالنظر للعمل الكبير الذي تقوم به هذه الأخيرة لفائدة النادي.

وصرح عبد الكريم شتوف، للصفحة الرسمية للشباب بلوزداد: “نحن مسرورين بالشراكة التي جمعت النادي الهاوي لشباب بلوزداد، وشركة مدار”.

وأضاف رئيس النادي الهاوي للسياربي: “هناك عمل كبير، يتم انجازه، في جميع الميادين، وعلى مستوى جميع فروع الفريق”.

وتابع عبد الكريم شتوف: “هذه الشركة قامت بعمل جبار فيما يخص التسيير، الإمكانات، والإنجازات، ما يدل على أن فريقنا في وضع جيد، وهذا فخر بالنسبة لنا”.