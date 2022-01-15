شتي “أنا جاهز.. وهكذا استغلينا الضغوطات من جانبها الإيجابي”

أبدى المدافع الأيسر للمنتخب الوطني الياس شتي تفاؤلا كبيرا في تجاوز منتخب غينيا الإستوائية غدا.

وقال شتي خلال المنطقة المختلطة بالملعب الجواري لمركب “جابوما” “اللاعبون كلهم جاهزين وواعيين بالمسؤولية” وأضاف “المقابة ستكون صعبة و مثل المباراة الأولى. لا يهمنا المنافس و سنعمل على تصحيح المسار”

وعن مساندة الجماهير الجزائري للاعبين قال مدافع الخضر “الجماهير الجزائرية معروف ووقفوا معنا في عدد من المرات ونعتبر دافعا معنويا. وسنعمل على إسعادهم مجددا”

” أؤكد اني جاهز لو لعبت أساسيا.لا نعاني من الضغط. و بصراحة استغلينا جيدا الضغط من الجانب الايجابي”