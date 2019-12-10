شتي: “الترجي منحني فرصة يتمناها أي لاعب”

عبّر الدولي الجزائري إلياس شتي، عن سعادته بالمشاركة رفقة نادي الترجي الرياضي التونسي، في مونديال الأندية بقطر، معتبرا أن هذه فرصة يتمناها أي لاعب.

وصرح إلياس شتي، لموقع “كوورة” العربي، أمس الإثنين، خلال الحفل الذي أقامه ناديه: “المشاركة في كأس العالم للأندية أمر يتمناه أي لاعب”.

وأضاف الدولي الجزائري: “أنا سعيد جدا بأن نادي الترجي الرياضي التونسي، أتاح لي هذه الفرصة الثمينة”.

وتابع إلياس شتي: “سأستغل هذه الفرصة كباقي زملائي لتقديم الإضافة، وإن شاء الله نكون في مستوى الحدث لإسعاد جماهيرنا”.