شتي: “الهلال عرف كيف يحسم اللقاء”

أبدى الدولي الجزائري يوسف شتي، لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، أسفه بعد الإقصاء من كأس العالم للأندية، أمام الهلال السوداني.

ونشر إلياس شتي، عقب هذه المباراة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “ما كتبهاش ربي، خيرها في غيرها”.

وأضاف الدولي الجزائري بخصوص منافسهم في هذه المواجهة، نادي الهلال السوداني: “بالتوفيق للهلال، فريق كبير عرف كيف يحسم اللقاء”.

يذكر أن إلياس شتي، أقصي أمس السبت، رفقة ناديه الترجي التونسي، من كأس العالم للأندية، بعد خسارته بنتيجة 1-0، أمام نادي الهلال السوداني.