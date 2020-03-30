شتي: “ربي يسترنا ويحمي بلادنا”

طالب المدافع الجزائري لفريق الترجي الرياضي التونسي إلياس شتي بضرورة إحترام التعاليم الطبية لتفادي إنتشار فيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك تعليق شتي أين قال:

“أريد أن أوصل رسالة للشعب الجزائري، أتمنى أن يتم إحترام الإرشادات الطبية والأخصائيين، لأننا وصلنا إلى وضعية جد صعبة، ورأينا أن هذا الوباء قضى على العديد من الأشخاص سواء في الجزائر أو الخارج، ويجب أن نأخذها عبرة وأن ننقص على أنفسنا وعلى عائلاتنا ويجب أن نتفادى الأماكن المكتضة، والتصافح وإن شاء الله فترة فائتة وتعود الأيام لماكانت عليه، ربي يسترنا ويحمي بلادنا إن شاء الله”.