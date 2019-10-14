شتي: “ردي على ثقة بلماضي سيكون فوق الميدان”

أبدى الدولي الجزائري إلياس شتي، سعادته بالثقة التي وضعها فيه الناخب الوطني جمال بلماضي، مؤكدا عزمه الرد على هذه الثقة فوق الميدان.

وصرح إلياس شتي، خلال الندوة الصحفية الخاصة بودية كولومبيا: “أنا سعيد بالثقة التي منحي إياها الناخب الوطني، والدعوة التي وجهها لي في حد ذاتها دليل على الثقة التي يضعها في شخصي”.

وأضاف مدافع الترجي التونسي: “سأرد على الثقة التي منحني إياها بلماضي، في الميدان، من خلال العمل وتقديم أفضل ما لدي”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الكولومبي، غدا الثلاثاء، بمدينة ليل الفرنسية، في مباراة ودية تحضيرية.