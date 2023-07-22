شتي: “سعيد بتواجدي مع عائلة الوداد”

أبدى المدافع الدولي الجزائري، إلياس شتي، سعادته بالانضمام لنادي الودادي البيضاوي المغربي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقدمت إدارة نادي الوداد المغربي، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” مستقدمها الجديد، الياس شتي، بقميص الفريق.

كما نشر مسؤولي النادي المغربي، مقطع فيديو، للدولي الجزائري، وجه من خلاله رسالة لأنصار الوداد.

وقال الياس شتي: “أنا سعيد لتواجدي مع عائلة الوداد، أتمنى أن نسعدكم في نهائية الموسم بتحقيق نتائج جيدة هذا العام”.