شتي: “نتمنى أن نحظى بدعم الجمهور في لقاء العودة ضد غامبيا”

أبدى لاعب المنتخب الوطني للمحليين، الياس شتي، أمله في حضور الجمهور الجزائري بقوة، في لقاء العودة من مباراتهم ضد منتخب غاميبا، لدعمهم في تحقق الفوز.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تصريحات شتي، أين قال: “كنا نريد العودة بالفوز من غاميبا، لكن لازالت أمامنا مباراة العودة بعنابة”.

كما أضاف: “نتمنى أن نحظى بدعم كبير من الجمهور الجزائري في لقاء العودة بعنابة، من أجل اسعادهم، والاحتفال سويا”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، عاد بنتيجة التعادل السلبي، أمس السبت، من مباراة الذهاب لحساب الدور التصفوي الأخير المؤهل لـ”الشان”، أمام منتخب غامبيا.