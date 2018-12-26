شتي: “نحن أمام فرصة لإقناع بلماضي قبل الكان”

الرياضة
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شتي: “نحن أمام فرصة لإقناع بلماضي قبل الكان”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر مدافع شبيبة القبائل، إلياس شتي، أن تواجده رفقة المنتخب الوطني، تعتبر فرصة له ولزملائه لإظهار امكانياتهم للناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل موعد الكان.

وصرح إلياس شتي، لتلفزيون “النهار”: “الأجواء جد عادية في المنتخب الوطني، أين نحضر بكل جدية استعدادا لمواجة قطر”.

وأضاف: “نحن أمام فرصة لإظهار امكانياتنا للناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة وأننا على أبواب نهائيات كأس أمم إفريقا 2019”.

وتابع الياس شتي: “كل لاعب من بين المتواجدين في هذا التربص، يسعى لإقناع بلماضي، أملا في التواجد في القائمة النهائية المشاركة في الكان المقبل”.


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