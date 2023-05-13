شتي يتجه للعودة للاحتراف في بطولة عربية

كشفت تقارير إعلامية عربية. أمس الجمعة. عن اقتراب الدولي الجزائري. إلياس شتي، للعودة للاحتراف في أحد البطولات العربية.

وحسب ما ورد في موقع “الزمالك اليوم” والمقرب من محيط نادي الزمالك المصري، فإن لاعب الخضر إلياس شتي، تلقى إتصالا من النادي المصري.

وأضاف المصدر، اللاعب إلياس شتي، يرغب في الرحيل عن ناديه أنجي الفرنسي الميركاتو الصيفي المقبل، بعد ترسيم سقوط أنجي لـ”الليغ2″.

كما أكد ذات المصدر، أن اللاعب شتي مُستعد على تخفيض راتبه للالتحاق بالزمالك، بعد التفاوض مع فريقه أنجي على فسخ العقد بالتراضي.