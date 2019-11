شتي يتعافى من الإصابة ويعود لتشكيلة الترجي

وكشفت إدارة الترجي الرياضي التونسي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن تشكيلته الأساسية في مواجهة أولمبيك آسفي، لحساب البطولة العربية.

وتواجد إسم الياس شتي، ضمن هذه القائمة الأساسية، ليسجل عودته للمنافسة، بعد الإصابة التي أبعدته عن الميادين لحوالي 20 يوما.

وسيدخل الياس شتي، هذه المباراة أساسيا، إلى جانب مواطنيه عبد القادر بدران، وعبد الرؤوف بن غيث.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي، بأولمبيك آسفي المغربي، تدخل ضمن اياب الدور الـ16 من البطولة العربية للأندية.

#UAFAAC Round of 16 #ESTOCS | 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @ocsfoot21🇲🇦 : Probable lineup for today's match / التشكيلة المحتملة لمباراة اليوم / Formation probable pour le match de ce soir

What do you think? / ما رأيكم ؟ / Qu'en pensez-vous ? pic.twitter.com/Rz44LFWVxX

— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) November 23, 2019