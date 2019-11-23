شتي يتعافى من الإصابة ويعود لتشكيلة الترجي

سيسجل الدولي الجزائري إلياس شتي، عودته للمنافسة، اليوم السبت، رفقة ناديه الترجي الرياضي التونسي، خلال مواجهة أولمبيك آسفي المغربي.

وكشفت إدارة الترجي الرياضي التونسي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن تشكيلته الأساسية في مواجهة أولمبيك آسفي، لحساب البطولة العربية.

وتواجد إسم الياس شتي، ضمن هذه القائمة الأساسية، ليسجل عودته للمنافسة، بعد الإصابة التي أبعدته عن الميادين لحوالي 20 يوما.

وسيدخل الياس شتي، هذه المباراة أساسيا، إلى جانب مواطنيه عبد القادر بدران، وعبد الرؤوف بن غيث.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي، بأولمبيك آسفي المغربي، تدخل ضمن اياب الدور الـ16 من البطولة العربية للأندية.