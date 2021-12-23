شتي يخرج عن صمته ويكشف مصيره مع الترجي

كشف المدافع الأيسر للمنتخب الوطني إلياس شتي عن حقيقة مقاطعته لفريقه الترجي التونسي ورفضه العودة إلى باب السويقة عقب نهاية البطولة العربية.

وتحدث شتي لوسائل الإعلام على هامش تكريمه من طرف والي ولاية عنابة يوم أمس الأربعاء قائلا:

“أنا أسمع الأخبار مثلكم أنتم الصحفيين تماما، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لكد لحد الآن لا يوجد أي شيء رسمي، بالإضافة إلى انني لا أزال مرتبط بعقد مع الترجي، وعندما أعود إلى تونس إن شاء الله سأتحدث معهم من أجل الخروج بحل يرضي الجميع”.

وأضاف:”حاليا أنتظر قائمة بلماضي، ربما اكون في القائمة وربما لا، إذا كنت في القائمة سيتضح كل شيء بعد منافسة كأس أمم إفريقيا”