شتي يرد على تصريحات ياحي بطريقة رائعة !

رد أمسية اليوم الأربعاء اللاعب الدولي الجزائري “إلياس شتي” على تصريحات رئيس فريق اتحاد الشاوية “حسين ياحي”.

بطل كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021 قال في تصريحات إذاعية:”عندما كنت شابا وألعب في اتحاد الشاوية كان ياحي يغضب مني في بعض الأحيان ويضربني بالكفوف”.

كما أضاف:”هذا الأمر عاد علي بالفائدة وجعلني أعمل من أجل التطور أكثر، وأشكره هو وعائلته لأنهم كانوا يستقبلونني في بيتهم”.

تصريحات شتي جاء على هامش استقبال رئيس المجلس الشعبي البلدي لعنابة للاعب الفريق الوطني إلياس شتي بمطار عنابة.

ويُذكر أن ياحي قال في تصريحات سابقة أنه كان يضرب الظهير الأيسر للترجي الرياضي التونسي “بالكفوف” من أجل تطوير امكانياته.