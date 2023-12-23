شتي يستعيد مستوياته ويشارك في فوز الوداد البيضاوي

عاد الدولي الجزائري إلياس شتي مجددا للمشاركة بشكل أساسي مع ناديه الوداد البيضاوي للمرة الثانية على التوالي في مباراة يوسفية رشيد.

وساهم إلياس شتي في فوز فريقه الوداد البيضاوي بهدف دون رد ضمن منافسة البطولة المغربية.

واستعاد شتي مستواه ولياقته المعهودة في وقت سابق، الآمر الذي يبشر بالخير للعودة بخطى ثابتة لحمل قميص الخضر في قادم المناسبات.

من الجانب الأخر، شارك مواطنه الناشط في صفوف الفريق المغربي زكرياء دراوي كالعادة بشكل أساسي في وسط الميدان أين قدم مباراة جيدة.

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