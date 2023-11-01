شتي يطالب إدارة الوداد بإعفائه من سفرية تونس

طالب الدولي الجزائري إلياس شتي، إدارة ناديه الوداد البيضاوي المغربي، باعفائه من سفرية الفريق إلى تونس لمواجهة الترجي برسم إياب نصف نهائي السوبر ليغ الإفريقي.

وحسب ما كشفه ونقلته العديد من التقارير، فإن اللاعب طالب الاعفاء من مواجهة فريقه السابق الترجي، خوفا من التعرض لكمين من قبل إدارة الفريق التونسي.

خاصة وأن اللاعب في نزاع مع إدارة الترجي، بعد أن قرّر مغادرة الفريق صيف 2022، بعد فسخ العقد من طرف واحد وإلتحق بعدها بنادي أنجي.

والأمر الذي استدعى من إدارة الترجي تقديم شكوى بحق اللاعب، وتفادى شتي الذهاب لتونس لكي لا يتم القبض عليه من قبل الشرطة التونسية.