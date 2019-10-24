شتي يوقع أول أهدافه بألوان الترجي

الرياضة
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شتي يوقع أول أهدافه بألوان الترجي
بقلم كريم.تيغرمت

بصم الدولي الجزائري إلياس شتي، اليوم الخميس، على أول أهدافه في هذا الموسم، بألوان ناديه الجديد الترجي الرياضي التونسي.

وجاء هدف شتي، خلال المباراة التي شارك فيها أساسيا رفقة ناديه الترجي، والتي جمعتهم بنادي اتحاد بن غردان، لحساب الجولة الخامسة من الدوري التونسي.

وافتتح المدافع السابق لشبيبة القبائل، باب التسجيل لناديه الترجي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد تمريرة حاسمة من زميله بدري.

وأنهى رفقاء مدافع الخضر، هذه المباراة لصالحهم برباعية مقابل هدف واحد، على حساب ضيفهم نادي إتحاد بن غردان.

يذكر أن إلياس شتي، انضم لنادي الترجي الرياضي التونسي، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، قادما إليه من نادي شبيبة القبائل.


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