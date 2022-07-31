شجار الأطفال وصبر الأمهات

كثيرا ما تلعب أي أم دور الحاكم بين أولادها، فهذا يلوم من هنا، وذاك يطالب بنفس بحقوق إخوته، وتلك تتمرد على الجميع، وعادة في خضم كل هذا يرى الأولاد أمهم غير عادلة، فيكبر الشجار لنيل الرغبات، وهنا لابد على كل أم أن تتصرف بحزم وحنية في نفس الوقت. لتزرع الألفة والمودة بين أولادها، ولتحقيق ذلك ننصح بالآتي:

شجار الأطفال وصبر الأمهات

1 اشرحي لهم موقفك لتتوضح الصورة:

وذلك حتى لا يرونك تعسفية في قرارك، من الممكن ألا يفهموا مئة في المئة حديثَك وأن يظلّوا شاعرين بالظّلم، لكن من المهم أن يسمعوا تفسيرك المنطقي لما حصل. قولي لطفلك مثلاً .”سمحتُ لشقيقك الكبير أن يظلّ مستيقظاً أكثر قبل الخلود إلى النوم، لأنه أكبر منك، والأطفال الأصغر عمراً مثلك يحتاجون لوقت أطول من النوم كي يرتاحوا. فعندما تصبح في عمر شقيقك ستسهر حتى الساعة نفسها”. عند سماعه لهذا التفسير، قد يظلّ مستاء ولكنه سيعلم أنك كنتِ عادلة وأخذتِ في عين الاعتبار ما هو الأفضل لكل ولد.

صبر الأمهات

2 حددي لهم الأولويات:

إذا تشاجر ولداك لأن أحدهما استحوذ على اللعبة أكثر، أو أن أحدها أخذ من الأكل أكثر من الثاني، حاولي أن توضحي لهما القيمة الأهم من اللعب أو الأكل، والتي تتمثل في اجتماع العائلة، والوقت الذي استفدنا فيه مع بعض، أي احصري انتباههم في الأمور الأهم فيغضّان النظر عن شجارهما.

3 أصغي لمشاعرهم:

في حال تمرد أحد الأبناء، لا توبّخيه بل اطلبي منه أن يعبّر عن مشاعره، اسأليه لماذا يعتقد أنك كنتِ غير عادلة وما الذي أزعجه، وهذه الثقافة غائبة نوعا ما في مجتمعاتنا، لكن بهذه الطريقة تأكدي سيدتي. أنك ستكسبين ثقة ابنك إن أنت أصغيتِ إليه، ويمكنك أن تعِديه بأنك ستعوّضين الأمر عليه في المرة المقبلة، وهو سيصدقك في هذه الحالة ويكفّ عن الشجار مع أخيه، لكن تذكّري أن تفي بوعدك!

شجار الأطفال وصبر الأمهات

4 استشيريهم في الحكم:

أجل مشاوتهم في الأمر، فهي طريقة فعّالة جدّاً، بما أن ولديك سيختاران ما يناسبهما معاً، سيريحك هذا الأمر من لعب دور “الحكم” طوال الوقت، وسيكونان مسرورَين لأنهما لا يشعران عندها بأنهما مظلومان، يمكنك تطبيق هذه الطريقة عند مشاهدتهما للتلفزيون مثلاً، فإذا تشاجرا اجعليهما الحَكَم، وهناك احتمالٌ كبير أنهما سيتّفقان على اختيار ماذا سيشاهدان بالمداورة، مثلاً نصف ساعة لأحدهما، ثم نصف ساعة للولد الآخر.

شجار الأطفال

هذا واعلمي سيدتي. أن تشاجر الأطفال يؤدي لاضطرابات نفسية، لهذا يتحتم عليك تخفيفها أو الحد منها، لأن كثرة الشجارات لها تأثير سلبي بالغ على ثقة الطفل بنفسه، وبإخوته أسرته التي من المفروض أنها الحامي له، وحتى على مستقبله، لهذا كوني أما ذكية حنون حريصة على حب الجميع.