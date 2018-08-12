شجار “براهيمي” يصنع الحدث في “البرتغال”

يواصل الجزائري “ياسين براهيمي” صنع الحدث في الوسط الرياضي البرتغالي سواء بطريقة لعبه المميزة وحتى بتصرفات فوق أرضية الميدان.

فبعد المشادات الكلامية بينه وبين لاعب “آفيش” في مباراة “السوبر” منذ أسبوع، عاد براهيمي ليثير الجدل في مباراة أمس في الدوري البرتغالي.

وحدث مشادات كلامية بين وبين لاعب “تشافيز” قبل أن تتطور الأمور وتصل للتشابك بالأيدي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وطالبت جماهير “بنفيكا” عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي بمعاقبة الجزائري الذي يعتبر “دينامو” نادي بورتو.

حيث ترى جماهير “النسور” أن غياب براهيمي عن “الدراغاو” سيجعل هذا الأخير يفقد بعض النقاط في البطولة.