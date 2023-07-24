شجار حول ركن سيارة يتسبب في عاهة مستديمة لمسن وفقأ عينه

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالث بمحكمة بئرمرادرايس بإيداع كهل في العقد الخامس من العمر “ف.ي” الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. هذا بعد قيامه بضرب جاره بمطرقة و فقأ عينه بأعالي بوزريعة بالعاصمة. المتهم وجهت له جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.

ومن جهة أخرى، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة سلطت عقوبة عام حبسا غير نافذا، لشاب يدعى “ش.م.أ”. عقب اتهامه بالاعتداء على جاره “ف.ي” أثناء شجار نشب بينه وبين والده المسن. بسبب مكان ركن سيارة ببوزريعة.

تفاصيل الملف حسب جلسة المحاكمة تعود لشكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الأمن بخصوص تعرضه للضرب على يد شاب آخر يدعى “ش.م.أ” واصابته بكسور. على مستوى يده اليسرى مع عجز جسدي لمدة 30 يوما. حسب تقرير الطبيب الشرعي المرفق بالشكوى خلال شجار نشب بينه وبين والد المتهم بعد اختلافهما حول مكان ركن سيارة بأحد أحياء بوزريعة.

وكشف المتهم خلال محاكمته أمس أنه بريء من التهم الموجهة له كما فند قيامه بضرب الضحية. و صرح أن القضية كيدية بعد رفع دعوى قضائية ضد الضحية بملف الحال بعد اعتدائه على والده “س.إ” بواسطة مطرقة. و التسبب له في عاهة مستديمة بإحدى عينيه التي فقد البصر بها بشكل كلي وعجز جسدي لمدة 45 يوما. إلى جانب خضوعه لعملية جراحية مستعجلة بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة أين مكث بها هناك 15 يوما.

وأضاف المتهم أن الملف يتواجد حاليا بغرفة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، أين ستوجه للمدعو” ف.ي”. جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي لعاهة مستديمة، في إنتظار عرض الملف أمام محكمة الجنايات.

وقبل النطق بالحكم السالف ذكره وإطلاق سراح المتهم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة شهرين حبس و100 الف دج.