شجار سعيود وبوقرة.. الطائي يكشف الحقيقة !

قطع اليوم الأربعاء فريق الطائي السعودي الشك باليقين بخصوص الشائعات المتعلقة بنجمه الدولي الجزائري “أمير سعيود”.

وانتشرت العديد من الشائعات خلال مجريات بطولة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021 حول سبب عدم مشاركة سعيود في مباريات المنتخب الوطني الجزائري.

وشارك سعيود أساسيا في المواجهة الأولى من البطولة أمام السودان قبل أن ينتظر الى غاية النهائي من أجل المشاركة كبديل وتسجيل هدف الخضر الأول.

ورجحت بعض المصادر الاعلامية أن سبب تهميش سعيود يعود لشجاره مع الناخب الوطني مجيد بوقرة.

لكن الرد جاء ببيان نشره الطائي اليوم وجاء فيه:”تم استدعاء اللاعب للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العرب حسب رغبة سعيود وشارك اللاعب في المباراة الأولى لـ منتخب الجزائر وهو مصاب ثم تمت إراحته حتى المباراة النهائية، وذلك بعد منحه مسكنات لتخفيف الآلام”.

وأضاف البيان:”بعد النهائي، تم التواصل مع سعيود وطلب عرضه على مراكز متخصصة في قطر للعلاج من الإصابة وتم التواصل مع طبيب منتخب الجزائر الذي يعمل في مركز أسباير للإصابات الرياضية في قطر”.

وختم البيان:“رأي الجهازين الفني والطبي في الطائي، أن يبقى أمير سعيود في قطر للعلاج من الإصابة تحت إشراف طبيب المنتخب الجزائري”.