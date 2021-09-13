شجار عنيف يودي بحياة عشريني في قسنطينة

اهتزت، ولاية قسنطينة، في الساعات الماضية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينات بعد شجار عنيف مع احد الاشخاص. ويقطن الضحية صالح بحي باب القنطرة والجريمة وقعت امام مسجد البيضاوي .

ومن جهتها، فتحت مصالح الأمن، تحقيقا لتحديد ملابسات هذه الجريمة الشنعاء. وأثارت الواقعة الرعب في نفوس سكان المنطقة.

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