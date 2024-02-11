شجاعة براءة.. فتاة صغيرة تقف في وجه اللصوص وتنقذ أختها الرضيعة

أفادت تقارير أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تمكنت من إنقاذ شقيقتها البالغة من العمر عامين. من لص سيارات بالوقوف في وجهه، بعد أن حاول الفرار بمركبة والدهم التي كان الأطفال فيها.

وقالت الصغيرة، في مقابلة مع قناة WTMJ، بحسب صحيفة نيويورك بوست “”كنت خائفة، قلت: ماذا يحدث. كان هذا الرجل يحاول سرقة سيارتنا، اعتقدت أنني يجب أن أفعل شيئًا هل يجب أن أحاول الدفاع عنا أم أبقى جالسة؟

في سن الثامنة، جعلت الطفلة الصغيرة والدها آدم جورجينسون فخورة برفضها التخلي عن أختها الصغيرة أوتوم. على الرغم من أوامر اللص الذي استولى على السيارة التي كانت تستقلها الفتيات الصغيرات في جنوب ميلووكي. .

وتمكن الغريب من الاستيلاء على السيارة الخارجة من مغسلة سيارات، في الوقت الذي كان فيه والد الفتاتين، يقوم بتلميع السيارة التي تركها قيد التشغيل، بحسب تصريحات الأب لوسائل إعلام أمريكية.

في ذلك الوقت، زُعم أن اثنين من شركاء اللص اقتربا منه ليسألاه عن الاتجاهات في محاولة لتشتيت انتباهه. بينما زُعم أن الثالث انطلق بسيارة الدفع الرباعي.

وبعد مغادرة المكان وهو يقوم بتسريع المحرك، كان اللص سيضطر إلى إيقاف السيارة بعد بضعة كيلومترات. عندما أدرك أنه لم يكن بحوزته المفتاح.

وقالت الطفلة “أخبرته أن والدي لديه المفاتيح. ثم طلب مني الخروج [من السيارة]، فقلت: ماذا علي أن أفعل؟. هل يجب أن أهرب أم يجب أن أنقذ أختي أيضًا؟”.

وفي مواجهة عدم تعاون الفتاة الصغيرة، اختار اللص في النهاية ترك السيارة وراكبيها والفرار.

كانت تشارلي الصغيرة قد أمسكت بهاتف والدها الخلوي، الذي تركه في المقعد الأمامي، لتترك رسالة صوتية لوالدتها. التي كانت ستتمكن من تحديد موقع جهاز iPhone بالقرب من مغسلة السيارة. وبحسب ما ورد ركض والد الفتاتين، الذي كان قد اتصل بالسلطات في هذه الأثناء، للانضمام إلى بناته.

وتم القبض على رجلين يبلغان من العمر 21 و20 عامًا، بالإضافة إلى صبي يبلغ من العمر 17 عامًا، على خلفية الحادث.