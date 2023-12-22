شجرة الكريسماس تقتل إمرأة في بلجيكا!

تسببت عاصفة، في انهيار شجرة عيد الميلاد، في أودينار غربي بلجيكا، على 3 أشخاص في سوق مزدحم ليلة الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا وإصابة شخصين آخرين.

وقال عمدة المدينة مارنيك دي موليميستر: “لقد أدت الرياح والأمطار الغزيرة إلى انهيار الشجرة”. تم إلغاء سوق عيد الميلاد على الفور.

ويبلغ طول الشجرة، والتي تم تنصيبها في سوق مزدحم غربي بلجيكا، 20 مترًا “65 قدمًا”.

وفي هولندا، غمرت المياه شوارع محيطة بالموانئ خلال الليل في بعض بلدات بحر الشمال بما في ذلك شيفينينجن. وهي ضاحية ساحلية لمدينة لاهاي.

وبعيدًا عن الساحل، ورد أن امرأة أصيبت بجروح خطيرة الخميس بسبب سقوط شجرة في بلدة ويلب الشرقية.

وأدت الرياح العاتية الخميس إلى تعليق الرحلات الجوية في أجزاء من المملكة المتحدة. وتعليق خدمات القطارات وتوقف العبارات الاسكتلندية.

كما واجه المسافرون بالسكك الحديدية قبل عيد الميلاد في أجزاء من ألمانيا اضطرابات بينما تجتاح عاصفة شمال أوروبا. ما أدى إلى سقوط أشجار وإثارة تحذيرات من فيضانات على ساحل بحر الشمال.