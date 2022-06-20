شحاتة: “صلاح لم يقدم أي شيء لمنتخب مصر”

اعتبر المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، حسن شحاتة، بأن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، لم يقدم شيئا لمنتخب بلده مصر.

وقال شحاتة، في تصريحاة لقناة “صدى البلد” المصرية: “محمد صلاح نجم نجوم العالم بما يقدمه مع ليفربول”.

كما أضاف: “في المقابل صلاح لم يقدم شيئا لمنتخب مصر، والمفترض أن يقدم ما هو أفضل من ذلك بكثير”.

وأكد حسن شحاتة، بأن محمد صلاح، في عدد كبير من مباريات المنتخب المصري، لم يكن في المستوى، كما هو الحال مع ليفربول.