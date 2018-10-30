“شحاتة” على طريقة “سعدان” :”مصر هي من تأهلت لمونديال 2010″!

الرياضة
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“شحاتة” على طريقة “سعدان” :”مصر هي من تأهلت لمونديال 2010″!
بقلم إسماعيل عشاش

سار “حسن شحاتة” على طريقة “رابح سعدان”، في إطلاق تصريحات غريبة بخصوص الصراع الذي دار بين “الفراعنة” و”الخضر” مابين 2009-2010.

وإعتبر “المعلم” بأن أشباله هم من تأهلوا لنهائيات كأس العالم 2010، مؤكدا وجود تجاوزات وتلاعبات، قادت مُحاربي الصحراء للمونديال الإفريقي.

وصرّح قائلا لقناة “LTC” :”لا أريد إحداث مشاكل مع الإخوة في الجزائر، ولكن مصر هي من تأهلت لكأس العالم 2010″.

وأضاف :”كان من المُفترض ألا نلعب مُباراة حاسمة في أم درمان، لأن اللوائح والأرقام كانت لصالحانا”.

وأظهرت، تصريحات “شحاتة” بأنه لم يتقبل لحد الساعة خسارة أشباله على يد زملاء عنتر يحيى في “أم درمان”.


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