شحات: تدابير جديدة لترقية الفلاحة الصحراوية والجبلية

قدم الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية، فؤاد شحات، اليوم الثلاثاء، تدابير جديدة، ستعتمدها الوزارة، لترقية الفلاحة الصحراوية والجبلية.

وأكد شحات، في تصريح له خلال عرض قدمه أمام لجنة البرلمان، على ضرورة إستعمال التقنيات الحديثة والإقتصاد في الماء والطاقة في الفلاحة الصحراوية والجبلية.

وأورد الوزير المنتدب، أن العمل بالمناطق الصحراوية والجبلية، يجب أن يركز على منهجية تعطي للفلاح المحلي فرصة للعمل مباشرة مع إطارات القطاع، وكذا إعطاء رأيه في المشاريع لتطبيقها معا في الميدان.

وأشار شحات، إلى أن الوضعيات تختلف ما بين المناطق الصحراوية والجبلية، لذلك يجب إتخاذ منهجيات دقيقة.

وبخصوص المناطق الصحراوية، قال الوزير المنتدب، أن الهدف الأول لقطاعه هو إستعمال التقنيات الحديثة، والتحقق من أن جميع الفلاحين يستخدمون المياه بصفة عقلانية، وخاصة إستعمال الطاقة الشمسية.

وأما فيما يخص المناطق الجبلية، أكد شحات على ضرورة العمل المباشر مع المواطنين، للتحصل على مشاريع تختلف حسب كل منطقة، والهدف الرئيسي هو استعمال الطاقات والموارد التي لم نستغلها لحد الآن.

وكشف الوزير، أن هناك حوالي 3 ملايين ونص هكتار، ليست مستغلة 100 بالمئة، في المناطق الجبلية، وهي أراضي قادرة على إعطاء منتوج متنوع، كأصناف جديدة للأشجار.

وكل هذا، يضيف الوزير المنتدب، سيسهم بنسبة كبيرة، في تحقيق الأمن الغذائي للوطن.