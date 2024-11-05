شحن بحري: فرع مدار يباشر إجراءات اقتناء سفينتين في 2025

باشرت الشركة الجديدة للنقل البحري للبضائع التي أنشئت مؤخرا، “شركة مدار البحرية”. اجراءات اقتناء أولى سفينتين خلال السنة المقبلة 2025.

وقال الرئيس المدير العام لمؤسسة مدار البحرية علي أوراك. أن الشركة عزّزت الأسطول الوطني من السفن سيما من نوع ناقلات البضائع السائبة. مشيرا على هامش أشغال الندوة الدولية للاقتصاد البحري الذي بادر بتنظيمها مركزي التجارة العالمي الجزائر و دعم التجارة العالمية. تحت شعار “الإبحار نحو المستقبل: بناء القطاع البحري المستقبلي. أنه بالنظر الى العجز في مجال سفن نقل البضائع السائبة الموجهة لنقل الكلينكر و الفوسفات و الحبوب خاصة. فان شركة مدار البحرية تنوي اقتناء سفينتين خلال السنة الأولى من نشاطنا و قد شرعنا من اجل ذلك في الإجراءات الضرورية.

وأضاف الرئيس المدير العام لهذا الفرع من المجمع العمومي مدار الشركة القابضة. أن عملية الاقتناء هذه ستستخدم أولا لنقل السلع التي تنتجها المصانع التابعة للمجمع و الموجهة للتصدير. و بعدها تغطية جزء من طلب إستيراد البضائع في السوق الجزائرية التي يغطيها بشكل كبير أصحاب السفن الدوليين.

كما أشار إلى أننا سنبدأ بتغطية جزء من طلب السوق الوطنية التي هي بحاجة إلى ست سفن على الأقل. قبل اقتناء حاملات حاويات في مرحلة ثانية. كما تسعى الشركة الى تسخير سفنها في خدمة المصدرين الوطنيين. من أجل تسهيل وصولهم إلى الأسواق الدولية مع ضمان انتظام رحلاتها من الموانئ الجزائرية.

للإشارة، فإن شركة مدار البحرية التي أُنشئت في أوت تتوفر على رأس مال يقدر بـ 4 مليار دج. و هي مختصة في النقل و اللوجيستيك البحري. كما أنها تطمح إلى المساهمة في تعزيز الأسطول الوطني من خلال تدعيمه بقدرات جديدة.