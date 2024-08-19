شحن ونقل مساعدات إنسانية إلى النيجر

قامت القوات الجوية الجزائرية، في الساعة الأولى من صباح اليوم الإثنين، بشحن ونقل مساعدات إنسانية على متن 4 طائرات نقل عسكرية، إلى دولة النيجر، على إثر ما خلفته الفيضانات الأخيرة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تتمثل المساعدات في مواد غذائية، أدوية ومواد طبية وخيم وأفرشة. وتم تقديمها من طرف الهلال الأحمر الجزائري إلى دولة النيجر.

وتم شحن المساعدات إنطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى نحو مطار نيامي بالنيجر.

وتؤكد هذه العملية الإنسانية مرة أخرى مرافقة الجيش الوطني الشعبي لكل المبادرات الإنسانية. والتزامه الدائم في تأدية مثل هذه المهام النبيلة.