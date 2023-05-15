شخشوخ أكرم يهدي الجزائر ذهبية.. فضية وبرونزية في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

نجح الرباع الجزائري شخشوخ أكرم، في خطف 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) مساء اليوم الاثنين، في البطولة الافريقية لرفع الأثقال.

وتحصل شخشوخ. وزن67 كلغ على الميدالية الذهبية في الخطف ب: 127 كغ في البطولة الجارية وقائعها بتونس ما بين 11 و20 ماي الجاري.

كما حصد البطل الجزائري الميدالية البرونزية في النتر بثقل 152كغ وفضية المجموع ب: 279كغ.

وبذلك ارتفع رصيد الجزائر في البطولة القارية، إلى 6 ميداليات (4 ذهب، فضية وبرونزية) بعد انجاز الرباعة كاتبي نادية، التي حققت أمس الأحد 3 ميداليات ذهبية